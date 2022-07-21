Курт Рассел сыграет в сериале про Годзиллу

Знаменитый Курт Рассел («Стражи галактики 2», «Побег из Нью-Йорка») вместе со своим сыном актёром Уайттом Расселом («Чёрное зеркало», «Сокол и Зимний солдат») сыграют в сериале по фильму «Годзилла».

Проект разрабатывают Крис Блэк («Безумцы», «Изгой») и Мэтт Фрэкшен (сценарист комиксов «Соколиный глаз») совместно с Legendary Television для Apple TV+. Первые два эпизода поставит Мэтт Шэкман («ВандаВижн»). Названия у сериала пока нет.

Сюжет развернётся во Вселенной Монстров от Legendary. Сериал покажет последствия битвы между Годзиллой и Титанами (которая случилась в фильма 2014 года). В центре внимания — семья, которая отправляется в путешествие, чтобы узнать, как её прошлое связано с секретной организацией «Монарх».

В сериале также снимутся Анна Саваи («Дорога в тысячу ли»), Рен Ватабе, Кирси Клемонс, Джо Типпет и Элиза Лазовски.

Даты выхода пока нет.