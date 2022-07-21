Курт Рассел сыграет в сериале про Годзиллу

Знаменитый Курт Рассел («Стражи галактики 2», «Побег из Нью-Йорка») вместе со своим сыном актёром Уайттом Расселом («Чёрное зеркало», «Сокол и Зимний солдат») сыграют в сериале по фильму «Годзилла».
Проект разрабатывают Крис Блэк («Безумцы», «Изгой») и Мэтт Фрэкшен (сценарист комиксов «Соколиный глаз») совместно с Legendary Television для Apple TV+. Первые два эпизода поставит Мэтт Шэкман («ВандаВижн»). Названия у сериала пока нет.
Сюжет развернётся во Вселенной Монстров от Legendary. Сериал покажет последствия битвы между Годзиллой и Титанами (которая случилась в фильма 2014 года). В центре внимания — семья, которая отправляется в путешествие, чтобы узнать, как её прошлое связано с секретной организацией «Монарх».
В сериале также снимутся Анна Саваи («Дорога в тысячу ли»), Рен Ватабе, Кирси Клемонс, Джо Типпет и Элиза Лазовски.
Даты выхода пока нет.
Читайте также
«Годзилла против Конга». Красивый, дурацкий и захватывающий кайдзю-боевик
Битва титанов! Обезьяна с топором против радиоактивного крокодила — кто победит и почему это обязательно стоит увидеть на большом экране?
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Игра Эндера» — так победим!Нет воинов страшнее, чем дети.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.