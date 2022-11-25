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    «Лабиринт» приостановил продажи части книг для проверки на предмет «ЛГБТ-пропаганды»

    25 ноября 2022
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    25.11.2022
    193
    1 минута на чтение
    «Лабиринт» приостановил продажи части книг для проверки на предмет «ЛГБТ-пропаганды»

    Иллюстрация: кадр из фильма «Назови меня своим именем»

    Онлайн-магазин «Лабиринт» скрыл из своего каталога часть книг. Команда сайта объяснила это тем, что книги отправили на анализ содержания, чтобы убедиться, что в книгах нет «запрещенной к распространению информации».

    Уважаемые покупатели,

    сегодня, 24 ноября 2022 года, в третьем чтении были принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

    В связи с этим Интернет-магазин «Лабиринт» временно приостановил продажу ряда товаров, в том числе сбор и продажу некоторых предзаказов. Мы проводим анализ их содержания на предмет наличия в них запрещенной к распространению информации. По окончании проверки мы предоставим вам возможность приобретать товары, продажа которых разрешена Российским законодательством.

    Из каталога преимущественно пропала «молодёжная литература», на что обратили внимание книжные блогеры. Например, книг издательства Popcorn Books на площадке больше нет. Причём убрали как книги с квир-персонажами вроде «Лета в пионерском галстуке» и «Назови меня своим именем», так и книги без них (космическое фэнтези «Монструм»). Площадка убрала также мангу художницы Кориандр «Бес|смертный» и всю страницу автора Мосян Тунсю («Магистр дьявольского культа»). Литературный критик Галина Юзефович также заметила, что «Лабиринт» скрыл книги «Щегол» Донны Тартт и «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.

    На маркетплейсах книги стали помечать как «Товары для взрослых». К подобной практике Ozon прибегал и раньше — например, с романом «Зови меня своим именем».

    «Лабиринт» приостановил продажи части книг для проверки на предмет «ЛГБТ-пропаганды» 1

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