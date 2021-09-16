Laika работает над новым мультфильмом. Его поставит режиссер «Бамблби» и «Кубо»

Студия Laika, известная по «Коралине в Стране Кошмаров», запустила в производство фантастическо-приключенческий мультфильм в формате стоп-моушн под названием Wildwood.
Постановкой Трэвис Найт («Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае»), который по совместительству глава и генеральный директор компании.
Также над проектом работает легендарный оператор Калеб Дешанель («Король Лев»), которого шесть раз номинировали на «Оскар».
В центре сюжета будет девочка Прю Маккил. Она вместе со своим незадачливым другом Кертисом должна отправиться в запретный лес, чтобы вернуть своего младшего брата, которого утащили вороны.
Все предыдущие пять мультфильмов Laika номинировали на «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм.
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Редактор
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