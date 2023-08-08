Larian пока не планирует делать DLC для Baldur’s Gate 3

Глава Larian Studios Свен Винке в одном из интервью признался, что студия не начинала работу над дополнением для Baldur’s Gate 3.

По словам разработчика, ему очень сложно создать приключение, в котором игроки будут переходить с 12 на 20 уровень, потому что в D&D на этих уровнях персонажи превращаются в богов.

Приключения с 12 по 20 уровень требуют другого подхода, в том числе с точки зрения антагонистов. Нужно много времени и усилий, чтобы это правильно реализовать. И это будет больше, чем дополнение.

Кроме того, при работе над дополнением студии пришлось бы учитывать все решения, принятые игроками в основной сюжетной кампании. В таком случае фанатам пришлось бы очень долго ждать выхода DLC.

Свен Винке не стал говорить, что BG3 не получит расширение, но пока это кажется маловероятным.