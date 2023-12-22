Larian выпустила новогоднюю короткометражку по Baldur’s Gate 3

Larian Studios вместе с командой Mashed выпустила новогоднюю анимационную короткометражку по Baldur’s Gate 3.
По сюжету главные герои RPG встречают эльфа в костюме Санты Клауса, который — спойлер! — подарками заманивал к себе путников, а затем жестоко убивал их.
В комментариях к официальной публикации многие фанаты отметили, что хотели бы видеть больше таких короткометражек по BG3.
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Редактор
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