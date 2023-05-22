LEGO выпустит набор в виде аркадного автомата Pac-Man Arcade

LEGO в честь 43-летия аркадного автомата Pac-Man Arcade представила тематический набор.
Набор состоит из 2651 детали, а в готовом виде его размеры составляют: 32 см в высоту, 25 см в ширину и 17 см в глубину.
В аркадном автомате от LEGO есть подсвечивающийся слот для монет, четырехпозиционный джойстик и рукоятка сбоку, с помощью которой можно перемещать Пакмана по лабиринту на «экране».
Цена такого удовольствия — 269,99 долларов (или около 22 тысяч рублей). Набор поступит в продажу 4 июня.
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Редактор
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