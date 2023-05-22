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    LEGO выпустит набор в виде аркадного автомата Pac-Man Arcade

    22 мая 2023
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    22.05.2023
    488
    0 минут на чтение
    LEGO выпустит набор в виде аркадного автомата Pac-Man Arcade

    LEGO в честь 43-летия аркадного автомата Pac-Man Arcade представила тематический набор.

    Набор состоит из 2651 детали, а в готовом виде его размеры составляют: 32 см в высоту, 25 см в ширину и 17 см в глубину.

    В аркадном автомате от LEGO есть подсвечивающийся слот для монет, четырехпозиционный джойстик и рукоятка сбоку, с помощью которой можно перемещать Пакмана по лабиринту на «экране».

    Цена такого удовольствия — 269,99 долларов (или около 22 тысяч рублей). Набор поступит в продажу 4 июня.

    LEGO выпустит набор в виде аркадного автомата Pac-Man Arcade 1 LEGO выпустит набор в виде аркадного автомата Pac-Man Arcade 2 LEGO выпустит набор в виде аркадного автомата Pac-Man Arcade 3
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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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