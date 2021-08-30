Леон, Клэр Редфилд и Лиза Тревор на первых кадрах новой «Обители зла»

Журналисты IGN опубликовали первые кадры фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-сити» (в оригинале Resident Evil: Welcome to Raccoon City) по мотивам оригинальных игр Capcom.

На них можно увить Леона Кеннеди, Джилл Валентайн, Криса Редфилда, Клэр Редфилд и Альберта Вескера.

За постановку и сценарий отвечает Йоханнес Робертс, наиболее известный по «Синей бездне», «Хранилищу 24» и «По ту сторону двери».

По его словам, у его картины ничего общего с предыдущими фильмами во франшизе. Больше всего режиссер вдохновлялся ремейком Resident Evil 2, именно ее атмосферу он постарался передать в ленте.

Предыдущие фильмы были яркими и блестящими. А этот фильм будет темным и грязным, полностью снятым ночью. Постоянно идет дождь, город окутан туманом.

Также на постановщика оказали влияние фильмы вроде «Экзорцист», «Сияние» и «А теперь не смотри». А еще он постарался сделать Раккун-сити на город-призрак их «Охотника на оленей».

В России «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-сити» выйдет 2 декабря.