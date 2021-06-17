    3
    Новости

    Летом выйдет Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — сиквел анимационной полнометражки Scorpion’s Revenge

    17 июня 2021
    17.06.2021
    401
    0 минут на чтение
    Летом выйдет Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — сиквел анимационной полнометражки Scorpion’s Revenge

    Поклонники анимационного Mortal Kombat, ликуйте! Оказывается, Warner Bros. Animation всё это время работала над продолжением мультфильма Scorpion’s Revenge.

    Им занимается всё та же команда: режиссёр Итан Сподлинг, сценарист Джереми Адамс, продюсеры Рик Моралем и Джим Крейн. Креативным консультантом выступил Эд Бун, один из соавторов серии видеоигр.

    На озвучке остались те же актёры, включая Джоэла Макхейла (Джонни Кейдж) и Дженнифер Карпентер (Соня Блейд). Появятся и новые персонажи: Страйкер, Смоук, Кун Лао, грандмастер Лин Куэй, Джейд и Ди’Вора.

    Пока что у проекта с подзаголовком Battle of the Realms нет точной даты, как и промоматериалов (кроме одного кадра). Но мультфильм обещают выпустить уже этим летом.

    Читайте также

    10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat 10

    10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat

     Евгений Пекло |  08.04.2021

    Наш редактор рассказывает, почему он в ужасе от фильма, в котором нет ни одноимённого турнира, ни логичных правил, ни крутого Рейдена, а есть только куча отсылок.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Лука»: как будто Миядзаки снял 3D-мультфильм про прекрасную Италию
    0
    5644
    «Лука»: как будто Миядзаки снял 3D-мультфильм про прекрасную Италию

    Тёплое авторское кино, сделанное талантливыми людьми с огромной любовью и не похожее ни на одну прошлую работу Pixar.

    «Локи», 2 серия: Апокалипсис сегодня и всегда 1
    0
    50624
    «Локи», 2 серия: Апокалипсис сегодня и всегда

    В новой серии «Локи» бог обмана посещает Помпеи и встречает загадочного противника. 

    Слава психонавтам: какой была игра Psychonauts и чего ждать от сиквела
    0
    65473
    Слава психонавтам: какой была игра Psychonauts и чего ждать от сиквела

    25 августа выйдет Psychonauts 2. Почитайте, какой была оригинальная Psychonauts.

    «Анна» — пронзительная история о пандемии, которую вы пропустили 13
    0
    110984
    «Анна» — пронзительная постапокалиптическая притча, которую вы пропустили

    О жестоком и невероятно красивом итальянском сериале почти не говорят, и очень зря.

    Читаем книгу: Гарет Ханрахан «Святой из Тени»
    0
    129248
    Читаем книгу: Гарет Ханрахан «Святой из Тени»

    В прологе мы знакомимся с таинственным шпионом, которому удаётся обвести вокруг пальца одно из божеств.

    Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней»
    0
    179440
    Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней»: псевдоисторическое фэнтези о дорогах, которые мы выбираем

    История о свободе и предопределении в мире, напоминающем Италию эпохи Возрождения.

    Обзор сценария «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити» 6
    0
    181229
    Обзор сценария «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити»

    Ожиданий не было никаких, но сценарий выглядит… нормальным?

    Лучшие игры по «Властелину колец», часть вторая 6
    0
    228493
    Лучшие игры по «Властелину колец», часть вторая

    Присаживайтесь поудобнее, мы продолжаем наше путешествие по виртуальному Средиземью.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить