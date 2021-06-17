Летом выйдет Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — сиквел анимационной полнометражки Scorpion’s Revenge

Поклонники анимационного Mortal Kombat, ликуйте! Оказывается, Warner Bros. Animation всё это время работала над продолжением мультфильма Scorpion’s Revenge.
Им занимается всё та же команда: режиссёр Итан Сподлинг, сценарист Джереми Адамс, продюсеры Рик Моралем и Джим Крейн. Креативным консультантом выступил Эд Бун, один из соавторов серии видеоигр.
На озвучке остались те же актёры, включая Джоэла Макхейла (Джонни Кейдж) и Дженнифер Карпентер (Соня Блейд). Появятся и новые персонажи: Страйкер, Смоук, Кун Лао, грандмастер Лин Куэй, Джейд и Ди’Вора.
Пока что у проекта с подзаголовком Battle of the Realms нет точной даты, как и промоматериалов (кроме одного кадра). Но мультфильм обещают выпустить уже этим летом.
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