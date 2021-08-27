Лили Вачовски сразу не понравилась идея снимать новую «Матрицу»

Лили Вачовски в одном из интервью рассказала, почему она отказалась от работы над новой «Матрицей».
Эта идея ей сразу показалась непривлекательной из-за того, что Лана взялась за проект очень скоро после смерти их родителей.
Я не хотела снова пережить свою трансформацию и проходить через этот огромный переворот в моей жизни, чувство потери мамы и папы. <…> Мне как будто предложили вернуться в тот тяжелый период. И мне не хотелось этого делать.
Также постановщица добавила, что чувствует себя полностью измотанной после съемок «Облачного атласа», «Восхождения Юпитер» и первого сезона «Восьмого чувства».
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