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    Новости

    Лили Вачовски сразу не понравилась идея снимать новую «Матрицу»

    27 августа 2021
    27.08.2021
    1145
    0 минут на чтение
    Лана В

    Лили Вачовски в одном из интервью рассказала, почему она отказалась от работы над новой «Матрицей».

    Эта идея ей сразу показалась непривлекательной из-за того, что Лана взялась за проект очень скоро после смерти их родителей.

    Я не хотела снова пережить свою трансформацию и проходить через этот огромный переворот в моей жизни, чувство потери мамы и папы. <…> Мне как будто предложили вернуться в тот тяжелый период. И мне не хотелось этого делать.

    Также постановщица добавила, что чувствует себя полностью измотанной после съемок «Облачного атласа», «Восхождения Юпитер» и первого сезона «Восьмого чувства».

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