Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Актёр, режиссёр и композитор Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Тёмные начала») присоединился к актёрскому составу фэнтезийного сериала по книгам Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы».
Он воплотит бога-трикстера Гермеса, который благоволит путешественникам и плутам. Правда, вся божественная харизма не помогает ему наладить отношения с сыном Лукой. Гермес предпочитает не вмешиваться в приключения Перси и его друзей, потому что это обычно чаще вредит делу, чем помогает.
Книги Рика Риордана рассказывают о 12-летнем мальчишке Перси Джексоне, который узнаёт, что он — полубог, сын Посейдона и земной женщины. В ходе приключений он сталкивается с другими полукровками и волшебными созданиями, а ещё — оказывается втянут в интриги богов. Зевс обвиняет Перси в краже жезла молний — и чтобы во всём разобраться, Перси нужно пересечь всю Америку.
Гермес появлялся и в экранизации «Моря чудовищ» 2013 года — тогда его сыграл Нейтан Филлион.
Главные роли в новом сериале исполняют:
- Перси Джексон — Уолтер Скобелл («Проект „Адам“»)
- Лука — Чарльз Бушнелл («Дневник женщины-президента»)
- Кларисса — Диор Гуджон («Боишься ли ты темноты?»)
- Нэнси Бобофит — Оливия Мортон (And Yet They Speak)
Ранее в сети появился первый тизер сериала — в нём показали Лагерь полукровок, его жителей (с фирменными футболками!) и главных героев.
Сериал должен выйти в 2023-м на Disney+. Над экранизацией работает и Рик Риордан — он предполагает, что шоу могут выпустить и в 2024-м.
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