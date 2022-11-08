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    Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

    8 ноября 2022
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    08.11.2022
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    1 минута на чтение
    Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

    Актёр, режиссёр и композитор Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Тёмные начала») присоединился к актёрскому составу фэнтезийного сериала по книгам Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы».

    Он воплотит бога-трикстера Гермеса, который благоволит путешественникам и плутам. Правда, вся божественная харизма не помогает ему наладить отношения с сыном Лукой. Гермес предпочитает не вмешиваться в приключения Перси и его друзей, потому что это обычно чаще вредит делу, чем помогает.

    Книги Рика Риордана рассказывают о 12-летнем мальчишке Перси Джексоне, который узнаёт, что он — полубог, сын Посейдона и земной женщины. В ходе приключений он сталкивается с другими полукровками и волшебными созданиями, а ещё — оказывается втянут в интриги богов. Зевс обвиняет Перси в краже жезла молний — и чтобы во всём разобраться, Перси нужно пересечь всю Америку.

    Гермес появлялся и в экранизации «Моря чудовищ» 2013 года — тогда его сыграл Нейтан Филлион.

    Главные роли в новом сериале исполняют:

    • Перси Джексон — Уолтер Скобелл («Проект „Адам“»)
    • Лука — Чарльз Бушнелл («Дневник женщины-президента»)
    • Кларисса — Диор Гуджон («Боишься ли ты темноты?»)
    • Нэнси Бобофит — Оливия Мортон (And Yet They Speak)

    Ранее в сети появился первый тизер сериала — в нём показали Лагерь полукровок, его жителей (с фирменными футболками!) и главных героев.

    Сериал должен выйти в 2023-м на Disney+. Над экранизацией работает и Рик Риордан — он предполагает, что шоу могут выпустить и в 2024-м.

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