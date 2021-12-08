«ЛитРес» обнародовал шортлист премии «Электронная буква»

7 декабря «ЛитРес» в рамках онлайн-конференции представил шортлист своей ежегодной литературной премии «Электронная буква».
Всего в этом году было подано 2373 заявки. Теперь работы финалистов будет оценивать «звездное» жюри.
Имена победителей назовут в феврале 2022 года. Общий призовой фонд на продвижение лауреатов составляет 19 миллионов рублей. А победители в номинациях Книга года» и «Голос года» получат по 250 тысяч рублей.
Шортлист лучших авторов в 2021 году:
- Наталья Росин — «Дом, в котором я тебя потеряла»;
- Бадри Горицавия — «Черешенки»;
- Александра Яковлева — «Голубиные дети»;
- Екатерина Бордон — «Самый синий из всех»;
- Эдвард Скай — «Записки Ночного Ангела»;
- Александр Накул — «Целестина»;
- Зоя Вальц — «Коготь Безумия»;
- Катя Степанцева — «Встретимся на Плутоне»;
- Вера Ард — «Пустая колыбель»;
- Анна Бабяшкина — «И это взойдет».
Шортлист лучших чтецов в 2021 году:
- Илья Дементьев;
- Екатерина Мухина;
- Наталья Беляева;
- Алина Рай;
- Наталья Темник;
- Оля Федорищева;
- Галина Горыня;
- Светлана Шаклеина;
- Григорий Метелица;
- Олег Троицкий.
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