«ЛитРес» обнародовал шортлист премии «Электронная буква»

7 декабря «ЛитРес» в рамках онлайн-конференции представил шортлист своей ежегодной литературной премии «Электронная буква».

Всего в этом году было подано 2373 заявки. Теперь работы финалистов будет оценивать «звездное» жюри.

Имена победителей назовут в феврале 2022 года. Общий призовой фонд на продвижение лауреатов составляет 19 миллионов рублей. А победители в номинациях Книга года» и «Голос года» получат по 250 тысяч рублей.

Шортлист лучших авторов в 2021 году:

Наталья Росин — «Дом, в котором я тебя потеряла»; Бадри Горицавия — «Черешенки»; Александра Яковлева — «Голубиные дети»; Екатерина Бордон — «Самый синий из всех»; Эдвард Скай — «Записки Ночного Ангела»; Александр Накул — «Целестина»; Зоя Вальц — «Коготь Безумия»; Катя Степанцева — «Встретимся на Плутоне»; Вера Ард — «Пустая колыбель»; Анна Бабяшкина — «И это взойдет».

Шортлист лучших чтецов в 2021 году: