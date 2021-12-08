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    Новости

    «ЛитРес» обнародовал шортлист премии «Электронная буква»

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    637
    0 минут на чтение
    «ЛитРес» обнародовал шортлист премии «Электронная буква»

    7 декабря «ЛитРес» в рамках онлайн-конференции представил шортлист своей ежегодной литературной премии «Электронная буква».

    Всего в этом году было подано 2373 заявки. Теперь работы финалистов будет оценивать «звездное» жюри.

    Имена победителей назовут в феврале 2022 года. Общий призовой фонд на продвижение лауреатов составляет 19 миллионов рублей. А победители в номинациях Книга года» и «Голос года» получат по 250 тысяч рублей.

    Шортлист лучших авторов в 2021 году:

    1. Наталья Росин — «Дом, в котором я тебя потеряла»;
    2. Бадри Горицавия — «Черешенки»;
    3. Александра Яковлева — «Голубиные дети»;
    4. Екатерина Бордон — «Самый синий из всех»;
    5. Эдвард Скай — «Записки Ночного Ангела»;
    6. Александр Накул — «Целестина»;
    7. Зоя Вальц — «Коготь Безумия»;
    8. Катя Степанцева — «Встретимся на Плутоне»;
    9. Вера Ард — «Пустая колыбель»;
    10. Анна Бабяшкина — «И это взойдет».

    Шортлист лучших чтецов в 2021 году:

    1. Илья Дементьев;
    2. Екатерина Мухина;
    3. Наталья Беляева;
    4. Алина Рай;
    5. Наталья Темник;
    6. Оля Федорищева;
    7. Галина Горыня;
    8. Светлана Шаклеина;
    9. Григорий Метелица;
    10. Олег Троицкий.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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