Отличные новости для всех, кого очаровал Бог Обмана и его многочисленные варианты.

В сцене после титров (после первых титров, где показывают документы TVA) несколько секунд уделили важному анонсу по традиции фильмов Marvel — «Локи вернётся во втором сезоне».

Больше в сцене после титров ничего нет. Сцены после вторых титров тоже нет.

Также журналисты The Hollywood Reporter отметили, что бог обмана в исполнении Тома Хиддлстона должен появится в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», однако официально Marvel не подтверждала эту информацию.

Ранее в сети уже появлялись намёки на продление сериала. Во-первых, вице-президент по производству и развитию Marvel Studios Нейт Мур говорил ещё в апреле, что «Локи» (равно как и «ВандаВижен» с «Соколом и Зимним солдатом») могут получить продолжение.

Во-вторых, в рассылке индустриального издания Production Weekly ещё давно упоминалось, что в январе 2022-го стартуют съёмки второго сезона проекта под рабочим названием «Архитектор» (Architect) — так обозвали второй сезон «Локи». Возможно, за прошедшее время — с учётом пандемии — сроки могли сдвинуть, но судя по анонсу в сериале, студия по-прежнему готовит продолжение.