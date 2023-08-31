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    «Лучшая игра в жанре от Bethesda» — критики очень хвалят Starfield

    31 августа 2023
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    31.08.2023
    386
    1 минута на чтение
    «Лучшая игра

    31 августа спало эмбарго на обзоры долгожданной Starfield, и многие издания уже поделились своими впечатлениями от амбициозной игры.

    Критики встретили проект очень тепло и называют его лучшей игрой, которую сделала Bethesda.

    Прямо сейчас средняя оценка игры на OpenCritic составляет 86 баллов из 100 возможных — на основе 66 рецензий.

    Релиз состоится 6 сентября на XSX/S и ПК. Обладатели улучшенного издания получат доступ 1 числа.

    Destructoid:

    Я был в этом не уверен, но Bethesda удалось поднять планку для игр-песочниц еще выше. В конечном итоге, Starfield — эпическая ролевая игра с элементами песочницы в отрытом мире, с прекрасной вселенной, захватывающей историей и потрясающим геймплеем.

    Shacknews:

    Starfield похожа на начало новой эры для студии. Это не только самая впечатляющая с технической точкой зрения игра Bethesda. Она еще и предлагает достойный сюжет. Есть, конечно, недостатки, но в целом это потрясающее научно-фантастическое приключение.

    Wccftech:

    Благодаря увлекательному сюжету, хорошо проработанным персонажам и лору, а также огромному количеству значимого контента, Starfield — одна из лучших игр Bethesda. И одна из лучших RPG за последние несколько лет.

    PCGamesN:

    Starfield — настоящий гигант среди ролевых игр. И во многих отношениях игра стала логической точкой избитой формулы Bethesda. Однако огромный размах доводит эту формулу до абсолютного предела, из-за чего игра начинает трещать по швам.

    RPG Site:

    Starfield шире, безумнее и амбициознее, чем я ожидал. При этом игра демонстрирует удивительную сдержанность во многих аспектах. Это не просто набор контента, это лучшая игра в жанре, которую сделала Bethesda.

    IGN:

    В Starfield много элементов, которые работают против нее. Но игра притягивает обширными ролевыми квестами и увлекательными боями.

    PC Gamer:

    У Starfield очень много общего с ДНК Skyrim и Fallout 4, но в конечном счете игра не соответствует ни первой, ни второй.

    VideoGamer:

    Starfield предлагает очарование космоса, заключенное в бутылку и воплощенное во что-то грандиозное и амбициозное, вдумчивое и внимательное, временами дерзкое, зачастую забавное, но всегда привлекательное.

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