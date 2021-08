Кевин Файги рассержен сливом трейлера «Человека-паука 3» — собрали лучшие мемы

В ночь с 22 на 23 августа в сети появился недоделанный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». А вскоре после этого фанаты Marvel начали генерировать мемы про разъяренного Кевина Файги, который известен тем, что всячески старается предотвратить утечки информации.

Мы собрали в этом материале только лучшие мемы по теме.

Kevin Feige when he discovers that the #SpiderManNoWayHome trailer has been leaked. pic.twitter.com/fuUocOr9ik — Bam Smack Pow (@BamSmackPow) August 22, 2021

Кевин Файги, когда обнаружил, что трейлер «Человека-паука 3» утек в сеть.

«Что? Вы не можете со мной так поступить! Вы знаете, чем я пожертвовал?»

Kevin Feige looking at leakers rn pic.twitter.com/0IjueqOOie — Plathanos 🐝🇩🇴 #HIVESZN (@SavinTheBees) August 22, 2021

Кевин Файги высматривает тех, кто слил трейлер.

Kevin Feige seeing No Way Home trending vs him realising why pic.twitter.com/n3BFEWFftV — Jøsh (@_undeadboi_) August 22, 2021

Кевин Файги видит «Нет пути домой» в трендах, а потом осознает причину.

Kevin Feige arriving at the home of the person who leaked the #SpiderManNoWayHome trailer pic.twitter.com/Hkr6vupN6N — Jake Metz (@jake_metz) August 22, 2021

Кевин Файги врывается в дом к человеку, который слил трейлер «Человека-паука 3».

kevin feige pulling up the kid’s house who leaked the Spider Man trailer: #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/1cdSOq1GYc — 𝒜.𝒲 (@AWV23) August 22, 2021

Кевин Файги приезжает домой к ребенку, который слил трейлер «Человека-паука».

Кевин Файги и все остальные в Marvel и Sony прямо сейчас:

«Это кошмар».

Kevin Feige to Sony after the #SpiderManNoWayHome trailer leak: pic.twitter.com/XodAjPlfVo — All about movies — #BLM (@about_movies18) August 22, 2021

Кевин Файги говорит Sony после того, как утек трейлер «Человека-паука 3»:

«У вас была всего одна задача. Всего одна!»

Kevin Feige on his way to find whoever leaked the trailer #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/IB2XqzyljZ — Jøsh (@_undeadboi_) August 22, 2021

Кевин Файги бежит искать того, кто слил трейлер раньше времени.

Kevin Feige when he finds the person who leaked the trailer #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/8jDkeOxxTP — Dustin #FreeBritney (@DustinDavis1997) August 23, 2021

Кевин Файги, когда нашел человека, слившего трейлер «Человека-паука 3».

Кевин Файги, когда открыл твиттер.

— Том Холланд, нет!!

— Что такое?

— Извини, привычка.

Kevin Feige rn to all the employees at sony and marvel studios#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/5MEDWJ94OV — Aaron | Waiting for Shang Chi (@ShangChiTheGOAT) August 22, 2021

Кевин Файги на собрании с работниками Sony и Marvel Studios.

Kevin Feige going after Tom Holland thinking that he leaked the #SpiderManNoWayHome trailer pic.twitter.com/NDVSma3tji — Daniel 🤍 (@daniloo_pr) August 23, 2021

Кевин Файги подходит к Тому Холланду, думая, что это он слил трейлер.