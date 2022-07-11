Metacritic продолжает подводить итоги первого полугодия 2022-го в сфере развлечений. Мы уже писали про сериалы, а теперь пришло время видеоигр.
Команда придерживается тех же критериев — в список вошли игры с самыми высокими оценками. Игры должны быть выпущены в период с 1 января по 30 июня, а рейтинг должен быть составлен не менее, чем на основе 7 рецензий. Если игра выходила на нескольких платформах, то учитывался самый высокий рейтинг. DLC не учитывались. Некоторые тайтлы заняли одинаковые места.
- Elden Ring — рейтинг 96/100
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe — рейтинг 90/100
- Neon White — рейтинг 89/100
- Horizon Forbidden West, Norco, Rogue Legacy 2 — рейтинг 88/100
- Gran Turismo 7 — рейтинг 87/100
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Total War: WARHAMMER III, AI: The Somnium Files — nirvanA Initiative — рейтинг 86/100
- Kirby and the Forgotten Land, Tunic — рейтинг 85/100
- OlliOlli World, Infernax, Patrick’s Parabox — рейтинг 84/100
- Pokemon Legends: Arceus, Moss: Book II, Triangle Strategy, Strange Horticulture — рейтинг 83/100
- Hardspace: Shipbreaker — рейтинг 82/100
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Кот-император | 05.07.2022
Фантастики не так много, как хотелось бы, но тоже хватает.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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