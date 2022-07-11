Metacritic продолжает подводить итоги первого полугодия 2022-го в сфере развлечений. Мы уже писали про сериалы, а теперь пришло время видеоигр.

Команда придерживается тех же критериев — в список вошли игры с самыми высокими оценками. Игры должны быть выпущены в период с 1 января по 30 июня, а рейтинг должен быть составлен не менее, чем на основе 7 рецензий. Если игра выходила на нескольких платформах, то учитывался самый высокий рейтинг. DLC не учитывались. Некоторые тайтлы заняли одинаковые места.