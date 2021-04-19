«Любовь, смерть и роботы»: теперь официальный трейлер второго сборника

А вот и официальный трейлер второго сборника (сезона) фантастической анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы».

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Дубляж

Пока что сервис не раскрывает, какие на этот раз произведения вошли в основу короткометражек. И само их число тоже, известен только синопсис:

Грандиозное возвращение провокационной анимационной антологии. Обнаженные великаны, рождественские демоны и разъяренные роботы… Ни в чем себе не отказывайте!

В числе исполнительных продюсеров по-прежнему Тим Миллер и Дэвид Финчер.

На Netflix с 14 мая.

Но самое главное, в ролике анонсировали и третий сезон — он выйдет в 2022-м.