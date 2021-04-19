«Любовь, смерть и роботы»: теперь официальный трейлер второго сборника

А вот и официальный трейлер второго сборника (сезона) фантастической анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы».
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Дубляж
Пока что сервис не раскрывает, какие на этот раз произведения вошли в основу короткометражек. И само их число тоже, известен только синопсис:
Грандиозное возвращение провокационной анимационной антологии. Обнаженные великаны, рождественские демоны и разъяренные роботы… Ни в чем себе не отказывайте!
В числе исполнительных продюсеров по-прежнему Тим Миллер и Дэвид Финчер.
На Netflix с 14 мая.
Но самое главное, в ролике анонсировали и третий сезон — он выйдет в 2022-м.
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Почти каждая из них — произведение искусства, как по исполнению, так и по задумке.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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