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    «Люди Икс ’97» стали самым высоко оцененным проектом во франшизе на Rotten Tomatoes

    25 марта 2024
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    25.03.2024
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    «Люди Икс '97» стали самым высоко оцененным проектом во франшизе на Rotten Tomatoes

    Мультсериал «Люди Икс ’97» стал самым высоко оцененным проектом по «Людям Икс» на агрегаторе Rotten Tomatoes за последние 24 года.

    На момент написания заметки его процент свежести на сайте составляет 100% — на основе 46 отзывов от критиков.

    Более того, прямо сейчас на Rotten Tomatoes это самый высоко оцененный сериал в 2024 году.

    Нам, кстати, тоже очень понравились «Люли Икс ’97». И мы с нетерпением ждем новых серий!

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     Константин Буянов |  22.03.2024 |  5865

    Как минимум не хуже оригинала!

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    Редактор
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