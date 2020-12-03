Мадс Миккельсен не хочет отгораживаться от того, чего достиг Джонни Депп в «Фантастических тварях»

Мадс Миккельсен в одном из интервью рассказал, чем его Гриндевальд в «Фантастических тварях 3» будет отличаться от версии Джонни Деппа.
Разница в том, что это буду я. Шучу, это сложная часть. Мы все еще над этим работаем. Должна быть связь между тем, что сделал Джонни, и тем, что собираюсь сделать я. В то же время мой персонаж должен быть оригинальным. Но нам нужны ссылки на предыдущую версию героя и своего рода мосты, чтобы не отгораживаться от того, чего мастерски достиг Джонни.
Актер рад, что ему предложили эту роль, но обстоятельства его печалят. Также он желает Деппу всего наилучшего и надеется, что вскоре он сможет вернуться к работе.
Напомним, Джонни отказался от роли темного волшебника по просьбе Warner Bros. из-за того, что проиграл суд с таблоидом.
«Фантастические твари 3» выйдут 15 июля 2022 года.
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Официально: Мадс Миккельсен сыграет Гриндевальда в «Фантастических тварях 3»
Он заменит Джонни Деппа.
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