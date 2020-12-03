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    Мадс Миккельсен не хочет отгораживаться от того, чего достиг Джонни Депп в «Фантастических тварях»

    3 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    03.12.2020
    1216
    0 минут на чтение
    Мадс Миккельсен не хочет отгораживаться от того, чего достиг Джонни Депп в «Фантастических тварях

    Мадс Миккельсен в одном из интервью рассказал, чем его Гриндевальд в «Фантастических тварях 3» будет отличаться от версии Джонни Деппа.

    Разница в том, что это буду я. Шучу, это сложная часть. Мы все еще над этим работаем. Должна быть связь между тем, что сделал Джонни, и тем, что собираюсь сделать я. В то же время мой персонаж должен быть оригинальным. Но нам нужны ссылки на предыдущую версию героя и своего рода мосты, чтобы не отгораживаться от того, чего мастерски достиг Джонни.

    Актер рад, что ему предложили эту роль, но обстоятельства его печалят. Также он желает Деппу всего наилучшего и надеется, что вскоре он сможет вернуться к работе.

    Напомним, Джонни отказался от роли темного волшебника по просьбе Warner Bros. из-за того, что проиграл суд с таблоидом.

    «Фантастические твари 3» выйдут 15 июля 2022 года.

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    Официально: Мадс Миккельсен сыграет Гриндевальда в «Фантастических тварях 3»

     Дмитрий Кинский |  26.11.2020

    Он заменит Джонни Деппа.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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