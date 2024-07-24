Майкл Бэй ведет переговоры об адаптации «Скибиди-туалета». И нет, это не шутка

Режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй и бывший президент Paramount Pictures Адам Гудман ведут переговоры об адаптации популярного (и довольно спорного) анимационного интернет-шоу про скибиди-туалеты.

Речь идет как про телевизионные проекты, так и про полнометражный фильм. Но на текущем этапе никаких подробностей нет.

По словам Гудмана, из этого может получиться полноценная киновселенная вроде «Трансформеров» или Marvel.

Также Адам отметил, что он вместе с Майклом рассматривает вариант с экранизацией в виде смеси лайв-экшена и анимации, которая стилистически была бы похожа на «Джон Уика» или «Район №9».