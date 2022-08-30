Майкл Джексон очень хотел сыграть Морфея в адаптации «Песочного человека»

Нил Гейман в одном из интервью рассказал, что в середине 90 годов Майкл Джексон звонил президенту Warner Bros., чтобы предложить свою кандидатуру на роль Морфея в «Песочном человеке».

Сам писатель и компания знали, что такая экранизация может стать настоящим хитом, но дальше переговоров дело не зашло.

Тогдашний президент Warner Bros. усадил меня и сказал, что Майкл Джексон звонил ему накануне и спрашивал, может ли он сыграть Морфея в «Песочном человеке».