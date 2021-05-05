«Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netflix и «КиноПоиске»

5 мая состоялся онлайн-релиз «Майора Грома» — супергеройский боевик по одноимённой серии комиксов Bubble и на «КиноПоиске», и на Netflix.

На «КиноПоиске» доступны англоязычные субтитры и только русскоязычная звуковая дорожка. На Netflix (даже если в настройках установить английский язык) доступна только русскоязычная звуковая дорожка, без какого-либо перевода.

Сервис отдельно объявит международный релиз. Телеграм-канал Baza отмечает, что сумма сделки Netflix с Bubble Studios — для российского рынка цифре в долларах. Сериал «Эпидемия» в прошлом году продали сервису за 1,5 миллиона доллара, что тогда было рекордом.

Киножурналистка Татьяна Шорохова с ссылкой на пиарщиков «КиноПоиска» пишет, что компания не планировала эксклюзив, а была сопродюсером.

А режиссёр Олег Трофим отреагировал на релиз вот так:

Вместе с тем, на Netflix появилась и драма «Серебряные коньки», которая вышла под брендом Netflix Originals. Это первый российский фильм, приобретённый сервисом специально в рамках этой программы. «Майор Гром», как сообщает Bubble Studios, тоже выйдет под брендом Originals.

Для зарубежных зрителей Netflix «Коньки» выйдут 16 июня — с переводом на 28 языков.

«КиноПоиск» прокомментировал выход «Майора Грома» на Netflix. Похоже, онлайн-кинотеатр пошел на некоторые уступки ради успеха проекта.