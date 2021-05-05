«Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netflix и «КиноПоиске»

5 мая состоялся онлайн-релиз «Майора Грома» — супергеройский боевик по одноимённой серии комиксов Bubble и на «КиноПоиске», и на Netflix.
На «КиноПоиске» доступны англоязычные субтитры и только русскоязычная звуковая дорожка. На Netflix (даже если в настройках установить английский язык) доступна только русскоязычная звуковая дорожка, без какого-либо перевода.
Сервис отдельно объявит международный релиз. Телеграм-канал Baza отмечает, что сумма сделки Netflix с Bubble Studios — для российского рынка цифре в долларах. Сериал «Эпидемия» в прошлом году продали сервису за 1,5 миллиона доллара, что тогда было рекордом.
Киножурналистка Татьяна Шорохова с ссылкой на пиарщиков «КиноПоиска» пишет, что компания не планировала эксклюзив, а была сопродюсером.
А режиссёр Олег Трофим отреагировал на релиз вот так:
Вместе с тем, на Netflix появилась и драма «Серебряные коньки», которая вышла под брендом Netflix Originals. Это первый российский фильм, приобретённый сервисом специально в рамках этой программы. «Майор Гром», как сообщает Bubble Studios, тоже выйдет под брендом Originals.
Для зарубежных зрителей Netflix «Коньки» выйдут 16 июня — с переводом на 28 языков.
«КиноПоиск» прокомментировал выход «Майора Грома» на Netflix. Похоже, онлайн-кинотеатр пошел на некоторые уступки ради успеха проекта.
«КиноПоиск» выступил в роли сопродюсера и соинвестора «Майора Грома: Чумной доктор», поэтому мы искренне болеем за успех этого фильма и за будущее франшизы в целом. Netflix предложил выкупить мировые права и выпустить фильм как Netflix Originals, одним из условий сделки была доступность фильма на территории русскоязычного мира совместно с «КиноПоиском». Мы обсудили с партнерами и решили действовать в интересах проекта, чтобы созданное в России кино стало глобальным событием. В России и СНГ фильм сейчас доступен на «КиноПоиске» и Netflix.
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