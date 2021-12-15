    3
    Новости

    Макото Синкай представил свой новый аниме-фильм. Красивые облака на месте!

    15 декабря 2021
    1041
    0 минут на чтение

    Макото Синкай только что представил свое новое аниме под названием Suzume no Tojimari (или «Воробей из замочной скважины»).

    Напомним, ранее он снял такие фильмы, как «Дитя погоды», «Твое имя» и «Сад изящных слов».

    В центре сюжета будет 17-летняя девушка Сузумэ, которая живет в тихом городке на острове Кюсю. Однажды она встречается с молодым путешественником, который говорит ей: «Я ищу дверь». Главная героиня отправляется вместе с ним, и вместе на руинах они находят одинокую старую дверь. Вскоре загадочные двери начинают открываться по всей Японии. Однако открытые двери должны быть закрыты, потому что на другой стороне — катастрофа.

    За дизайн персонажей отвечает Танака Масаёси, работавший над «Твоим именем» и Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time. Главным аниматором выступает Цутия Кэнъити , который тоже уже трудился над картинка Синкая. А за фоновую рисовку отвечает Тандзи Такуми, приложивший руку к «Саду изящных слов» и «5 сантиметров в секунду».

    Премьера Suzume no Tojimari состоится осенью 2022 года.

    Макото Синкай представил свой новый аниме-фильм. Красивые облака на месте!
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Самые ожидаемые фильмы 2022: ужасы и мистика 2
    0
    9482
    Какие фильмы смотреть в 2022? Ужасы и мистика

    Возрождения классики («Крик», «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой», «Астрал»), новые экранизации Кинга и загадочный проект Джордана Пила.

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 12
    0
    61161
    Главные фантастические комиксы конца 2021, вышедшие на русском

    По Cyberpunk 2077, «Метабаронам», славянским сказкам, а также русский ответ Shadowrun, артбуки про «Мандалорца» и «Легенду о волках» и немного манги.

    Читаем книжный сериал «Ведьма, пришедшая с холода»
    0
    102557
    Читаем книжный сериал «Ведьма, пришедшая с холода»

    Разведчикам враждующих стран придется заключить нелегкий союз, чтобы баланс сил в мире не нарушился.

    Самые ожидаемые игры 2022 года 18
    0
    113380
    Самые ожидаемые игры 2022 года

    Elden Ring, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Starfield и много-много других прекрасных игр.

    Читаем книгу Брендона Сандерсона «Ритм войны» из фэнтези-цикла «Архив Буресвета»
    0
    156937
    Брендон Сандерсон «Ритм войны». Очень научное фэнтези

    Книга о совместимости в самом широком смысле.

    Предтечи «Песнь льда и пламени» 6
    0
    234527
    Предтечи «Песни льда и пламени»

    Фэнтези с политическими интригами и неоднозначными персонажами, которое вышло до «Игры престолов».

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 3
    0
    221330
    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть?

    Кот из «Шрека», Базз в космосе, злой Пиноккио, экранизации Пратчетта и «Братьев Марио», а также куча обаятельных животных.

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон?
    0
    279765
    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? Они, блин, научились?!

    Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона, а основная сюжетная линия с Геральтом и Цири и вовсе выше всяких похвал. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить