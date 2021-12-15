Макото Синкай представил свой новый аниме-фильм. Красивые облака на месте!

Макото Синкай только что представил свое новое аниме под названием Suzume no Tojimari (или «Воробей из замочной скважины»).

Напомним, ранее он снял такие фильмы, как «Дитя погоды», «Твое имя» и «Сад изящных слов».

В центре сюжета будет 17-летняя девушка Сузумэ, которая живет в тихом городке на острове Кюсю. Однажды она встречается с молодым путешественником, который говорит ей: «Я ищу дверь». Главная героиня отправляется вместе с ним, и вместе на руинах они находят одинокую старую дверь. Вскоре загадочные двери начинают открываться по всей Японии. Однако открытые двери должны быть закрыты, потому что на другой стороне — катастрофа.

За дизайн персонажей отвечает Танака Масаёси, работавший над «Твоим именем» и Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time. Главным аниматором выступает Цутия Кэнъити , который тоже уже трудился над картинка Синкая. А за фоновую рисовку отвечает Тандзи Такуми, приложивший руку к «Саду изящных слов» и «5 сантиметров в секунду».

Премьера Suzume no Tojimari состоится осенью 2022 года.