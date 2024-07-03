«Мальчик и птица» выйдет в «Кинопоиске» 4 июля — и другие аниме-премьеры

«Кинопоиск» поделился списком грядущих аниме-премьер в онлайн-кинотеатре.

Главным релизом будет «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Владельцы расширенной подписки смогут купить фильм за 1 рубль, а цена для остальных пока не уточняется. При этом ранее на сайте была информация, что лента будет доступна по подписке.

Помимо этого в стриминговом сервисе скоро выйдут: