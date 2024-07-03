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    «Мальчик и птица» выйдет в «Кинопоиске» 4 июля — и другие аниме-премьеры

    3 июля 2024
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    03.07.2024
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    «Мальчик и птица» выйдет в «Кинопоиске» 4 июля — и другие аниме-премьеры

    «Кинопоиск» поделился списком грядущих аниме-премьер в онлайн-кинотеатре.

    Главным релизом будет «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Владельцы расширенной подписки смогут купить фильм за 1 рубль, а цена для остальных пока не уточняется. При этом ранее на сайте была информация, что лента будет доступна по подписке.

    Помимо этого в стриминговом сервисе скоро выйдут:

    • «Хвост Феи: Плач дракона» — 1 июля;
    • «Эльф не может похудеть» — 5 июля;
    • «Хвост Феи: Столетний квест» — 7 июля;
    • «Синяя тюрьма: Блю лок» — 19 июля;
    • «О моем перерождении в слизь» — июль;
    • «Хвост Феи: Жрица Феникса» — 1 августа.
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