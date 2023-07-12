«Мам, прости»: трейлер супергеройского боевика «Синий Жук»

В сети появился второй трейлер супергеройского боевика про Синего Жука — одного из персонажей. Трейлер кратко пересказывает, как главный герой получил технологию Скарабея и инопланетный костюм, как едва не подставил семью и как начал бороться со злодеем.
Главную роль исполнил Шоло Маридуэнья, известный по сериалу «Кобра Кай». А режиссером выступает Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»). В фильме также снялись Сьюзен Сарандон, Харви Гильен, Рауль Макс Трухильо и Бекки Джи.
Джеймс Ганн отмечает, что персонаж перекочует в обновлённую киновселенную DC.
В зарубежных кинотеатрах стартует 18 августа.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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