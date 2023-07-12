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    Новости

    «Мам, прости»: трейлер супергеройского боевика «Синий Жук»

    12 июля 2023
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    12.07.2023
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    В сети появился второй трейлер супергеройского боевика про Синего Жука — одного из персонажей. Трейлер кратко пересказывает, как главный герой получил технологию Скарабея и инопланетный костюм, как едва не подставил семью и как начал бороться со злодеем.

    Главную роль исполнил Шоло Маридуэнья, известный по сериалу «Кобра Кай». А режиссером выступает Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»). В фильме также снялись Сьюзен Сарандон, Харви Гильен, Рауль Макс Трухильо и Бекки Джи.

    Джеймс Ганн отмечает, что персонаж перекочует в обновлённую киновселенную DC.

    В зарубежных кинотеатрах стартует 18 августа.

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