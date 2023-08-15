«Мама для мамонтёнка» получил продолжение в формате 3D на движке Unreal 5

Киностудия Bazelevs (когда-то основанная Тимуром Бекмамбетовым, а позже проданная российским партнёрам) обратилась к «Фонду кино» за финансированием проекта «Возвращение мамонтёнка», которое позиционируют как продолжение легендарного советского мультфильма 1981 года. Всего на проект просят 385 миллионов рублей, а итоговый бюджет составляет 550 миллионов.

«Возвращение» описывают как «полнометражный 3D-мультфильм в жанре семейной приключенческой комедии». Он будет снят при помощи игрового движка Unreal Engine 5.2 (его Bazelevs уже использовала для фильма «Девятая»). Студия подчёркивает, что актуальную версию движка вовсю использует Голливуд — например, в фильмах Marvel и «Мандалорце».

Главным героем станет сын персонажа из оригинальной картины. Он отправится из Африки на север, чтобы найти своему отцу «настоящую» маму. Кресло режиссёра займёт Антон Верещагин («Джинглики»).

Производство планируют начать 1 сентября этого года, а релиз намечен на 1 октября 2026-го.