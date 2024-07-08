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    Манхва «Всеведущий читатель» получит аниме

    8 июля 2024
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    08.07.2024
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    Манхва «Всеведущий читатель» получит аниме 1

    В рамках выставки  Anime Expo 2024 наконец анонсировали аниме по мотивам популярной манхвы «Всеведущий читатель».

    Подробностей о творческом составе (и ответственной за адаптацию стадии) пока что нет.

    По сюжету единственный читатель новеллы «Три способа выжить в разрушенном мире» по имени Ким Док-чжа получает личную благодарность от автора, после чего история романа становится действительностью, в которой выжившим приходится проходить жестокие испытания. Но главному герою повезло, потому что ему хорошо известны все события, в том числе финал.

    Напомним, в 2025 году должен выйти фильм по «Всеведущему читателю», в котором одну из главных ролей исполнит Джису из BLACKPINK.

    Трейлер

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    Редактор
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