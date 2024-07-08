Манхва «Всеведущий читатель» получит аниме

В рамках выставки Anime Expo 2024 наконец анонсировали аниме по мотивам популярной манхвы «Всеведущий читатель».

Подробностей о творческом составе (и ответственной за адаптацию стадии) пока что нет.

По сюжету единственный читатель новеллы «Три способа выжить в разрушенном мире» по имени Ким Док-чжа получает личную благодарность от автора, после чего история романа становится действительностью, в которой выжившим приходится проходить жестокие испытания. Но главному герою повезло, потому что ему хорошо известны все события, в том числе финал.

Напомним, в 2025 году должен выйти фильм по «Всеведущему читателю», в котором одну из главных ролей исполнит Джису из BLACKPINK.

Трейлер