Марго Робби хочет, чтобы в фильмах DC появилась Ядовитый плющ

Марго Робби в одном из интервью рассказала, что хотела бы увидеть в киновселенной DC Айви, также известную как Ядовитый плющ.
Актриса постоянно напоминает об этом студии.
Поверьте, я им все уши прожужжала по этому поводу. Им, должно быть, надоело это слышать, но я постоянно говорю: «Ядовитый плющ, Ядовитый плющ. Давайте сделаем это». Я бы очень хотела увидеть на большом экране отношения между Харли и Ядовитым плющом. Было бы очень весело. Так что я продолжу приставать к ним. Не волнуйтесь.
Тем временем отношения между героинями хорошо показали в мультсериале «Харли Квинн», третий сезон которого может выйти в конце 2021 года.
Читайте также
СМИ: Disney работает над спин-оффом «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби
Дмитрий Кинский | 27.06.2020
Его напишет сценаристка «Хищных птиц».
Третьему сезону «Харли Квинн» быть! Он выйдет только в HBO Max
Дмитрий Кинский | 18.09.2020
Сервис DC Universe все.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.