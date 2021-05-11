Марго Робби хочет, чтобы в фильмах DC появилась Ядовитый плющ

Марго Робби в одном из интервью рассказала, что хотела бы увидеть в киновселенной DC Айви, также известную как Ядовитый плющ.

Актриса постоянно напоминает об этом студии.

Поверьте, я им все уши прожужжала по этому поводу. Им, должно быть, надоело это слышать, но я постоянно говорю: «Ядовитый плющ, Ядовитый плющ. Давайте сделаем это». Я бы очень хотела увидеть на большом экране отношения между Харли и Ядовитым плющом. Было бы очень весело. Так что я продолжу приставать к ним. Не волнуйтесь.

Тем временем отношения между героинями хорошо показали в мультсериале «Харли Квинн», третий сезон которого может выйти в конце 2021 года.