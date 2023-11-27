Марк Хэмилл подтвердил, что больше не будет озвучивать Джокера

Марк Хэмилл рассказал, что больше не будет заниматься озвучкой Джокера в мультфильмах DC.

По его словам, у него была особая химия с Кевином Конроем, который подарил голос Бэтмену. Однако актер ушел из жизни, поэтому Хэмилл больше не хочет «играть» Клоуна-принца преступного мира.

Марк также процитировал Джокера:

Без Бэтмена преступление потеряло всю свою привлекательность.

Кто теперь возьмется за озвучку Джокера, непонятно. Однако Хэмилл и раньше говорил, что для него не существует Бэтмена без Конроя.