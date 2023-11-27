Марк Хэмилл подтвердил, что больше не будет озвучивать Джокера

Марк Хэмилл рассказал, что больше не будет заниматься озвучкой Джокера в мультфильмах DC.
По его словам, у него была особая химия с Кевином Конроем, который подарил голос Бэтмену. Однако актер ушел из жизни, поэтому Хэмилл больше не хочет «играть» Клоуна-принца преступного мира.
Марк также процитировал Джокера:
Без Бэтмена преступление потеряло всю свою привлекательность.
Кто теперь возьмется за озвучку Джокера, непонятно. Однако Хэмилл и раньше говорил, что для него не существует Бэтмена без Конроя.
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