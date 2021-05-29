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    Марк Уолберг вспоминает всё в трейлере фантастического боевика «Бесконечность»

    29 мая 2021
    29.05.2021
    918
    0 минут на чтение
    Марк Уолберг вспоминает всё в трейлере научно-фантастического боевика «Бесконечность»

    Сервис Paramount+ представил трейлер фантастического боевика «Бесконечность». Фильм основан на романе «Досье реинкарнациониста», написанного Д. Эриком Мэйкранцом. В качестве режиссёра выступает Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Тренировочный день», «Левша» и «Падение Олимпа»), а сценарий написал Иэн Шорр, работавший над хоррором «Слендер».

    В главных ролях — Марк Уолберг, Софи Куксон («Kingsman: Секретная служба») и Чиветель Эджиофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж»).

    «Бесконечность» расскажет об Эване Майклзе (Марк Уолберг), который помнит свои прошлые жизни. Пытаясь найти причины своих необычных способностей, он выходит на тайное общество «Когномина», члены которого, как и он, помнят о своих прошлых жизнях. Благодаря этому организация на протяжении веков контролирует развитие человечества. Эван Майклз понимает, что тоже должен вступить в ряды «Когномины».

    В фильме также появятся Дилан О’Брайен, Руперт Френд, Джейсон Манцукас, Лиз Карр и Тоби Джон.

    Релиз ожидается на стриминг-платформе Paramount+ уже 10 июня.

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