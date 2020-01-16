В детстве Следопыт побывал во владениях ведьмы и обрел необычайный нюх. Некий работорговец нанимает Следопыта вместе с его старым знакомым — оборотнем Леопардом — и несколькими другими людьми и нелюдьми, чтобы отыскать таинственного пропавшего мальчика…

Marlon James Black Leopard, Red Wolf Жанр: мифологическое фэнтези

Выход оригинала: 2019

Художник: В. Коробейников

Переводчик: В. Мисюченко

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019

Серия: Fantasy World • «Тёмная звезда», часть 1

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Шумиха вокруг книги букеровского лауреата Марлона Джеймса началась задолго до её выхода. А всё из-за автора, который имел неосторожность назвать роман «африканской „Игрой престолов“». Это задрало планку ожиданий на заоблачную высоту — автор позже признался, что пошутил, но поздно. В итоге любой, кто открывает роман, уже относится к тексту определённым образом, — и степень его удивления книгой будет прямо пропорциональна количеству ожиданий.

Следует сказать о мотивах, которые могут вызвать у некоторых читателей сильное отторжение. Да, однополый секс (и любовь) в тексте действительно присутствует, а главный герой предпочитает мужчин. К тому же герои много шутят на тему секса, в том числе весьма грубо. Но при этом эротических сцен в тексте немного. Автор пишет не порнороман, сексуальность его интересует постольку-поскольку, как часть характеристики персонажей. Что до изощрённого насилия, то в романе его достаточно, но при этом нет ничего такого, чего бы не было в фэнтези.

Сложность чтения вовсе не в том, о чём пишет автор, а в том, как он пишет. Он полностью отдаёт повествование на откуп главному герою — Следопыту (других имён у него нет), который пересказывает свою версию событий следователю, сидя в тюрьме. У Следопыта есть свои причины скрывать либо искажать кое-какие подробности истории о поисках мальчика, который должен сыграть важнейшую роль в судьбе сразу двух воюющих королевств. К тому же героя окружают ненадёжные союзники. Крайне сложно разобраться, где правда, а где выдумка, когда у нас есть точка зрения только одного персонажа — причём любящего и умеющего врать.

Кроме того, Следопыт рассказывает свою историю весьма витиевато, не делая разницы между главным и второстепенным. Повествование «плавает», новые детали возникают будто бы из ниоткуда, а незначительные подробности внезапно оказываются ключевыми для будущих событий. Следить за основной сюжетной линией в таких условиях становится весьма непросто.

Тройная перспектива Трилогия «Тёмная звезда», по замыслу автора, будет не похожа на привычные романы с продолжениями: это будет изложение одних и тех же событий с трёх разных точек зрения по принципу «ненадёжного рассказчика». Одним из источников вдохновения для Марлона Джеймса послужил фильм Акиры Куросавы «Расёмон»— история одного преступления, которая в пересказе разных свидетелей преображалась до неузнаваемости.

Автор, не будучи африканцем, честно изучил матчасть и населил роман нечистью из мифологии народа йоруба — болотными духами-людоедами, молниями-вампирами, смертоносными сгустками тьмы с кровью и прочими странными и мерзкими созданиями. Лучший друг и первая любовь Следопыта — леопард-оборотень, а его соратниками становятся то речной дух, то опасная колдунья, то сверхсильный гигант. Окружающий ландшафт легко превращается из привычных джунглей в смертоносное место, населённое демонами, а в пространстве открываются волшебные «двери» для быстрых переходов на большие расстояния. Да и самому Следопыту, наставницей которого была «противоведьма» Сангома, тоже приходится быть немного колдуном.

Леопард с широко раскрытыми глазами слушал, как ребенок, оставленный в буше среди духов. Она продолжила:

— Призвать их есть много способов. Если есть у вас чья-то кровь, произнесите проклятье и подбросьте ее в потолок. Только прежде нужно быть под защитой чар какой-нибудь ведьмы, иначе они явятся и убьют вас. Или можно позвать какую-нибудь ведьму проделать это за вас. Появляются они на потолке, люди зовут их крышеходцами, и, ведьма ли призвала их или кровь ваша привлекла, голод их до того донимает, что они набрасываются на вас, как голодные собаки. И заклятье никогда не оставит вас.

Однако не всё так сложно — просто перед нами роман, к которому нужно привыкнуть. При всём обилии чуждой экзотики, а также при непривычном способе повествования — что-то среднее между болтовнёй бродячего сказителя и бессвязной исповедью случайного собутыльника — в «Чёрном леопарде…», если приглядеться, можно увидеть вполне традиционный фэнтезийный квест, герой которого движется от одной загадки к другой. В этом движении он то и дело заворачивает в традиционные квестовые локации — то в таверну, то в бордель, то в библиотеку. В африканских королевствах есть не только короли и королевы, но также аристократы и рабы, а в повествование закрадываются уж совсем не экзотические словечки вроде обращений «сэр» и «Ваше Преосвященство».

Это ещё не «Игра престолов» — но уже и не сборник африканских сказок.

Марлон Джеймс явно пытается ввести мифологию своих предков в круг легенд, знакомых любому фанату фэнтези, — по первой книге сложно сказать, удастся ли это ему, но попытка засчитана.

Роман, нелёгкий для чтения вовсе не из-за секса и насилия, а из-за обилия странных мифологических реалий и очень непростого рассказчика.