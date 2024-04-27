«Марс Экспресс»: трейлер французского киберпанк-мультфильма

8 мая 2024 года в российский прокат выходит французский фантастический мультфильм «Марс Экспресс». Это киберпанк, близкий по духу к таким аниме как «Призрак в доспехах» и «Эрго Прокси». Фильм рассказывает о бунте роботов на Марсе. Частный детектив Алин Руби и её напарник, андроид Карлос Ривьера, выслеживают студентку-хакера, а сталкиваются с коррумпированными учёными и «мозговыми фермами».