Marvel использовала фейковые утечки, чтобы сохранить в секрете камео в «Дэдпуле и Росомахе»

Продюсер «Дэдпула и Росомахи» Уэнди Джейкобсон рассказала, что для Marvel было важно сохранить в секрете некоторые большие камео в супергеройском блокбастере.

Для этого студия использовала фейковые утечки. При этом Уэнди не уточнила, о каких именно слитых персонажах идет речь.

Зато Джейкобсон заверила фанатов, что камео в фильме нужны не только для фансервиса.

Каждый персонаж, который появляется в фильме, играет важную роль. У каждого из них есть сюжетная арка. И мы вместе решали, кто в это вписывается, а кто — нет.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля.