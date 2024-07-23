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    Marvel использовала фейковые утечки, чтобы сохранить в секрете камео в «Дэдпуле и Росомахе»

    23 июля 2024
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    23.07.2024
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    Marvel использовала фейковые утечки, чтобы сохранить в секрете камео в «Дэдпуле и Росомахе»

    Продюсер «Дэдпула и Росомахи» Уэнди Джейкобсон рассказала, что для Marvel было важно сохранить в секрете некоторые большие камео в супергеройском блокбастере.

    Для этого студия использовала фейковые утечки. При этом Уэнди не уточнила, о каких именно слитых персонажах идет речь.

    Зато Джейкобсон заверила фанатов, что камео в фильме нужны не только для фансервиса.

    Каждый персонаж, который появляется в фильме, играет важную роль. У каждого из них есть сюжетная арка. И мы вместе решали, кто в это вписывается, а кто — нет.

    Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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