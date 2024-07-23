Marvel использовала фейковые утечки, чтобы сохранить в секрете камео в «Дэдпуле и Росомахе»

Продюсер «Дэдпула и Росомахи» Уэнди Джейкобсон рассказала, что для Marvel было важно сохранить в секрете некоторые большие камео в супергеройском блокбастере.
Для этого студия использовала фейковые утечки. При этом Уэнди не уточнила, о каких именно слитых персонажах идет речь.
Зато Джейкобсон заверила фанатов, что камео в фильме нужны не только для фансервиса.
Каждый персонаж, который появляется в фильме, играет важную роль. У каждого из них есть сюжетная арка. И мы вместе решали, кто в это вписывается, а кто — нет.
Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля.
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