Marvel перенесла «Дэдпула», «Фантастическую четвёрку» и «Мстителей»

Marvel Studios обновила график выхода премьер — спустя всего месяц после анонса расписания на фестивале D23. Студия перенесла безымянный фильм про Дэдпула, «Фантастическую четвёрку», «Мстителей: Секретные войны» и «Блэйда» с Махершалой Али. У последнего и вовсе приостановили производство.
Вот обновлённое расписание:
- «Блэйд» — 6 сентября 2024 (был на 3 ноября 2023-го)
- Фильм про Дэдпула — 8 ноября 2024 (был 6 сентября 2024-го)
- «Фантастическая четвёрка» — 14 февраля 2025-го (был 8 ноября 2024-го)
- «Мстители: Секретные войны» — 1 мая 2026-го (был на 7 ноября 2025-го)
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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