Marvel перенесла «Дэдпула», «Фантастическую четвёрку» и «Мстителей»

Marvel Studios обновила график выхода премьер — спустя всего месяц после анонса расписания на фестивале D23. Студия перенесла безымянный фильм про Дэдпула, «Фантастическую четвёрку», «Мстителей: Секретные войны» и «Блэйда» с Махершалой Али. У последнего и вовсе приостановили производство.

Вот обновлённое расписание: