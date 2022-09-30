    3
    Новости

    Marvel решила превратить сериал «Войны в доспехах» в фильм

    30 сентября 2022
    30.09.2022
    791
    0 минут на чтение
    Marvel решила превратить сериал «Войны в доспехах» в фильм

    Издания Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что сериал «Войны в доспехах» от Marvel перерабатывают в фильм.

    В компании поняли, что для этой истории больше подойдет формат полнометражки.

    Главную роль в картине исполнит Дон Чидл, который уже давно играет Воителя в киновселенной Marvel. А сценаристом выступает Ясир Лестер, работавший над «Черным понедельником».

    Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что «Войны в доспехах» будут напрямую связаны с «Секретным вторжением».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек
    0
    12414
    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек

    Юношеская космоопера с детективной линией и социальным подтекстом.

    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен 2
    0
    73923
    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен

    Вот бы Клык и Копьё и дальше молча всё время куда-то бежали, искореняя древнюю фауну…

    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла
    0
    157676
    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла

    Сказочное фэнтези в японских декорациях.

    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    445491
    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

    Какой футбол, мы любим комиксы!

    Настольная игра Resolvers
    0
    225216
    Предрассветный киберпанк. Превью настольной игры Resolvers

    Первый взгляд на реиграбельный кооперативный детектив от студии Mist Machine.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 4
    0
    428860
    «Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про озверевших имперцев и гражданское сопротивление

    «Мир фантастики» ознакомился с сериалом и спешит поделиться впечатлениями.

    Герои, стремящиеся к искуплению грехов 3
    0
    449997
    Книги про героев, стремящиеся к искуплению грехов

    Пять персонажей, которые стараются исправить ошибки прошлого.

    Мифологическое фэнтези 12
    0
    620862
    Мифологическое фэнтези

    Разберёмся, как мифология повлияла на жанр фэнтези и в каких книгах можно встретить древних богов и героев.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить