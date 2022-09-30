Marvel решила превратить сериал «Войны в доспехах» в фильм

Издания Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что сериал «Войны в доспехах» от Marvel перерабатывают в фильм.
В компании поняли, что для этой истории больше подойдет формат полнометражки.
Главную роль в картине исполнит Дон Чидл, который уже давно играет Воителя в киновселенной Marvel. А сценаристом выступает Ясир Лестер, работавший над «Черным понедельником».
Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что «Войны в доспехах» будут напрямую связаны с «Секретным вторжением».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
10 типичных посетителей конвентовВ России гик-конвенции — это уже не сборище ботаников в занавесках, а вполне устоявшаяся форма досуга. Всех персонажей из этой десятки мы не раз встречали. Никого не узнаёте?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.