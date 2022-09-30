Marvel решила превратить сериал «Войны в доспехах» в фильм

Издания Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что сериал «Войны в доспехах» от Marvel перерабатывают в фильм.

В компании поняли, что для этой истории больше подойдет формат полнометражки.

Главную роль в картине исполнит Дон Чидл, который уже давно играет Воителя в киновселенной Marvel. А сценаристом выступает Ясир Лестер, работавший над «Черным понедельником».

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что «Войны в доспехах» будут напрямую связаны с «Секретным вторжением».