    3
    Новости

    Marvel Studios готовят сериал про оборотня комиксу Werewolf by Night

    27 августа 2021
    27.08.2021
    242
    1 минута на чтение
    Marvel Studios готовит Хэллоуинский спецэпизод про оборотня

    По данным The Wrap, Marvel Studios готовит для сервиса Disney+ тематический спецэпизод к Хэллоуину 2022 года. Пока что название проекта даже не раскрывают.

    Издание выяснило, что студия ищет на главную роль актёра латинского происхождения, примерно 30-летнего возраста. По плану, съёмки намечены на начало 2022-го.

    А вот по данным индустриального издания Production Weekly, готовится не один эпизод, а целый сериал. Съёмки запланированы на февраль 2022-го.

    Источники отмечают, что актёр воплотит персонажа, основанного на комиксе Werewolf by Night. Под этим названием выходило две разные серии.

    Первая была посвящена Джеку Расселу, его создали Герри Конвэй и Майк Плуг по концептам Стэна Ли и Роя Томаса. Впервые он появился в 1972 году в выпуске Marvel Spotlight, а потом стал персонажем серии Werewolf by Night, в рамках которой вышло 43 номера.

    Рассел — наследник народа, известного как ликантропы. Они способны трансформироваться по собственному желанию, и никакого лунного света им для этого не нужно. Более того, они сохраняют интеллект. Любопытно, что именно в комиксе про Джека Рассела впервые появился Лунный рыцарь, про которого сейчас снимается сериал с Оскаром Айзеком.

    Второе воплощение персонажа — Джейк Гомез. Он появился в 2020-м в третьем номере перезапущенной серии Werewolf by Night. Гомез — выходец из индейского народа хопи. Его семья была попала под проклятие ликантропии. Основной сюжет разворачивается вокруг конфликта с фармацевтической компанией, которая использует представителей народа в своих целях.

    Неизвестно, какую именно версию комикса адаптирует Marvel Studios.

    Для компании это будет уже третий раз, когда она работает с условно тематическими эпизодами. Так, например, в «ВандаВижен» была Хэллоуинская серия, с костюмами, конфетами и мистикой. А недавно Джеймс Ганн завершил съёмки  The Guardians of the Galaxy Holiday Special, который должен выйти в конце 2022-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «В Скарнесе не умирают»: норвежская трагикомедия о неидеальности жизни и смерти 6
    0
    1435
    «В Скарнесе не умирают»: норвежская трагикомедия о неидеальности жизни и смерти

    Вампиры, похоронное бюро и странный чёрный юмор.

    «Шан-Чи и легенда десяти колец»: лучше бы мастер был пьяный! 6
    0
    36968
    «Шан-Чи и легенда десяти колец»: лучше бы мастер был пьяный!

    Если вам нужны только трюки и шутки — вам сюда. Если сюжет без штампов и раскрытые персонажи — проходите мимо.

    Читаем книгу Брендона Сандерсона «Ритм войны» из фэнтези-цикла «Архив Буресвета»
    0
    43701
    Читаем книгу Брендона Сандерсона «Ритм войны» из фэнтези-цикла «Архив Буресвета»

    Первые главы монументального романа показывают, как Каладин оказался в заварушке.

    Стюарт Тёртон «Дьявол и тёмная вода»: герметичный детектив, в котором всё не то, чем кажется
    0
    61983
    Стюарт Тёртон «Дьявол и тёмная вода»: герметичный детектив, в котором всё не то, чем кажется

    История с мистикой на борту галеона XVII века.

    Как снимали «Побег из Нью-Йорка» и «Побег из Лос-Анджелеса» 2
    0
    121902
    Как снимали «Побег из Нью-Йорка» и «Побег из Лос-Анджелеса»

    Как появились эта провокационная история о мрачном будущем и колоритный Змей Плискин

    «Человек-паук: Нет пути домой»: разбор трейлера 10
    0
    140803
    «Человек-паук: Нет пути домой»: разбор трейлера и слухов

    На каких комиксах основан фильм?  Какие персонажи фильмов Рэйми и Уэбба там появятся? Почему нет Магуайра и Гарфилда? И правда ли там будет Сорвиголова?

    Черновик 875
    0
    194199
    «Ведьмак: Кошмар волка»: мультфильм, где ведьмаки — козлы

    Разбираем, как фильм — если считать его каноном — полностью меняет восприятие франшизы. 

    Норман Ридус и Анджела Канг — о финальном сезоне «Ходячих мертвецов»
    0
    185415
    Норман Ридус и Анджела Канг — о финальном сезоне «Ходячих мертвецов»

    А ещё о главных темах сериала, о том, как меняются персонажи, об отличиях от комиксов и о том, почему Дэрил дал бы в морду Рику.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить