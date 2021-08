Marvel Studios готовят сериал про оборотня комиксу Werewolf by Night

По данным The Wrap, Marvel Studios готовит для сервиса Disney+ тематический спецэпизод к Хэллоуину 2022 года. Пока что название проекта даже не раскрывают.

Издание выяснило, что студия ищет на главную роль актёра латинского происхождения, примерно 30-летнего возраста. По плану, съёмки намечены на начало 2022-го.

А вот по данным индустриального издания Production Weekly, готовится не один эпизод, а целый сериал. Съёмки запланированы на февраль 2022-го.

Источники отмечают, что актёр воплотит персонажа, основанного на комиксе Werewolf by Night. Под этим названием выходило две разные серии.

Первая была посвящена Джеку Расселу, его создали Герри Конвэй и Майк Плуг по концептам Стэна Ли и Роя Томаса. Впервые он появился в 1972 году в выпуске Marvel Spotlight, а потом стал персонажем серии Werewolf by Night, в рамках которой вышло 43 номера.

Рассел — наследник народа, известного как ликантропы. Они способны трансформироваться по собственному желанию, и никакого лунного света им для этого не нужно. Более того, они сохраняют интеллект. Любопытно, что именно в комиксе про Джека Рассела впервые появился Лунный рыцарь, про которого сейчас снимается сериал с Оскаром Айзеком.

Второе воплощение персонажа — Джейк Гомез. Он появился в 2020-м в третьем номере перезапущенной серии Werewolf by Night. Гомез — выходец из индейского народа хопи. Его семья была попала под проклятие ликантропии. Основной сюжет разворачивается вокруг конфликта с фармацевтической компанией, которая использует представителей народа в своих целях.

Неизвестно, какую именно версию комикса адаптирует Marvel Studios.

Для компании это будет уже третий раз, когда она работает с условно тематическими эпизодами. Так, например, в «ВандаВижен» была Хэллоуинская серия, с костюмами, конфетами и мистикой. А недавно Джеймс Ганн завершил съёмки The Guardians of the Galaxy Holiday Special, который должен выйти в конце 2022-го.