Marvel Studios пропустит презентацию кино и сериалов на Comic-Con

По данным СМИ, Marvel Studios не будет заявлять презентацию по Киновселенной на грядущем Comic-Con. При этом презентация издательства комиксов пройдёт как обычно, компания планирует привезти художников и сценаристов.

Как пишет The Wrap, одной из причин может стать забастовка сценаристов. На паузу встало производство «Блэйда», нового «Сорвиголовы», «Громовержцев» и «Чудо-человека». Соответственно, никаких новостей о новых проектах компания представить не может. Кроме того, скоро может начаться забастовка Гильдии актёров — если к 30 июня не будут достигнуты новые договорённости между сторонами.

Для сравнения, в 2022-м году Marvel объявила следующие фазы Киновселенной и даты выхода ближайших фильмов и сериалов. С тех пор у многих проектов даты успели измениться.

Отдельно The Wrap отмечает, что Universal и HBO тоже могут обойтись без отдельных презентаций.