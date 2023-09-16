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    Новости

    Marvel выпустит цветную версию ретрохоррора «Ночной оборотень»

    16 сентября 2023
    Фото аватара
    16.09.2023
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    Marvel выпустит цветную версию ретрохоррора «Ночной оборотень»

    Год назад, на Хэллоуин, Marvel выпустила «Ночного оборотня» — чёрно-белый спецэпизод с новыми героями и злодеями, который раскрывал мистическую сторону вселенной. Снятый композитором Майклом Джаккино (писал музыку к «Доктору Стрэнджу»), эпизод отдавал дань уважения классическим фильмам ужасов. Главные роли исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли и Харриет Сэнсом Харрис.

    Теперь Marvel собирается выпустить на Disney+ цветную версию «Оборотня». Об этом рассказал сам режиссёр изданию Collider. Премьера запланирована на 20 октября.

    «Ночной оборотень» — ещё один проект Киновселенной, который раскрывает «магических» персонажей и сверхъестественные темы. К ним можно отнести «Доктора Стрэнджа», «Ванда/Вижен», а также грядущего «Блэйда», который стал одной из первых жертв забастовки сценаристов и актёров.

    Переиздание «Ночного оборотня» станет одним из хэллоуинских цифровых релизов на Disney+ и Hulu. Зрителей также ждут сериал по книгам Стайна «Ужастики», психологический НФ-триллер про пришельцев «Никто не спасёт тебя» и ремейк «Дома с привидениями».

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     Илья Глазков |  12.10.2022 |  957

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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