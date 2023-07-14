Marvel заказала... аниме по «Человеку-пауку»

Marvel объявила, что в производстве находится аниме-сериал про Человека-паука с подзаголовком «Первый курс» (или Freshman Year в оригинале).
За производство отвечает японская студия Polygon Pictures, которая нередко использует компьютерную графику в своих проектах.
Компания наиболее известна по трилогии «Годзилла», «Рыцарям Сидонии», «Нелюдю» и фильму «Блейм! Город, что умирает с древности».
Также студия приложила руку к «Войнам клонов» 2008 года, «Тихоокеанскому рубежу: Темная зона» и трилогии «Трансформеров: Война за Кибертрон».
Ждем «Человека-паука: Первый курс» в 2024 году.
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