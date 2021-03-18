Marvel запустит новую серию комиксов о Хищнике этим летом

Издательство Marvel объявило, что запустит летом этого года собственную серию по «Хищнику».

За сценарий отвечает Эд Бриссон («Невероятные Люди Икс» и «Мертвец Логан»), а художником выступает Кев Уокер («Звездные войны: Доктор Афра» и «Доктор Стрэндж»).

Действие развернется в будущем после событий фильмов. По сюжету девушка преследует самого страшного охотника во вселенной, чтобы отомстить ему за свою семью, которую он некогда хладнокровно вырезал на ее глазах.

Marvel описывает новую серию как «жестокую, душераздирающую и незабываемую главу в саге о Хищнике».

Первый выпуск поступит в продажу 9 июня.