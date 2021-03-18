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    Новости

    Marvel запустит новую серию комиксов о Хищнике этим летом

    18 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    18.03.2021
    681
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    Издательство Marvel объявило, что запустит летом этого года собственную серию по «Хищнику».

    За сценарий отвечает Эд Бриссон («Невероятные Люди Икс» и «Мертвец Логан»), а художником выступает Кев Уокер («Звездные войны: Доктор Афра» и «Доктор Стрэндж»).

    Действие развернется в будущем после событий фильмов. По сюжету девушка преследует самого страшного охотника во вселенной, чтобы отомстить ему за свою семью, которую он некогда хладнокровно вырезал на ее глазах.

    Marvel описывает новую серию как «жестокую, душераздирающую и незабываемую главу в саге о Хищнике».

    Первый выпуск поступит в продажу 9 июня.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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