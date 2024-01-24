Меченый вернется в «Сорвиголове: Рожденный заново»

Портал ComicBook и издание Collider со ссылкой на свои источники рассказали, что Уилсон Бетел вернется к роли Меченого в «Сорвиголове: Рожденный заново».

Журналисты уточнили, что персонаж появится как минимум в трех эпизодах грядущего сериала про Дьявола Адской кухни.

В финале оригинального шоу был намек, что Меченый вернется в будущем. Видимо, к нему решили вернуться, когда Marvel канонизировала проекты Netflix.

Производство сериала возобновили 22 января. Количество эпизодов сократили с 18 до 13.