Меченый вернется в «Сорвиголове: Рожденный заново»

Портал ComicBook и издание Collider со ссылкой на свои источники рассказали, что Уилсон Бетел вернется к роли Меченого в «Сорвиголове: Рожденный заново».
Журналисты уточнили, что персонаж появится как минимум в трех эпизодах грядущего сериала про Дьявола Адской кухни.
В финале оригинального шоу был намек, что Меченый вернется в будущем. Видимо, к нему решили вернуться, когда Marvel канонизировала проекты Netflix.
Производство сериала возобновили 22 января. Количество эпизодов сократили с 18 до 13.
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