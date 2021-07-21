«Мэди, с кем ты разговариваешь?»: первый трейлер хоррора «Злое» Джеймса Вана

Соскучились по новым ужастикам Джеймса Вана? Режиссёр «Астрала», «Заклятия» и «Пилы» представляет новую историю — Malignant («Злое» в российском прокате). Кажется, постановщик собрал любимое «комбо»: тут и старые записи на кассетах, и воображаемый друг (он же злой дух), и жуткие видения, и постоянные скримеры.

Оригинальный трейлер

Дубляж

Сюжет разворачивается вокруг девушки Мэдисон, которой начинают сниться жуткие кошмары, где она становится свидетельницей убийств. Вскоре оказывается, что за чудовищными преступлениями может стоять некий Гэбриел — то ли дух, то ли ещё какое-то создание, связанное с прошлым героини. Мэдисон предстоит во всём разобраться как можно скорее — и лучше до того, как Гэбриел доберётся до неё самой.

Постер

Главные роли исполнили Аннабель Уоллис («Проклятие Аннабель», «Мумия»), Мэдди Хассон («Импульс», «Мистер Мерседес»), Джордж Янг («Изоляция»).

В российский прокат фильм выйдет 9 сентября.