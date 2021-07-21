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    Новости

    «Мэди, с кем ты разговариваешь?»: первый трейлер хоррора «Злое» Джеймса Вана

    21 июля 2021
    21.07.2021
    404
    0 минут на чтение

    Соскучились по новым ужастикам Джеймса Вана? Режиссёр «Астрала», «Заклятия» и «Пилы» представляет новую историю — Malignant («Злое» в российском прокате). Кажется, постановщик собрал любимое «комбо»: тут и старые записи на кассетах, и воображаемый друг (он же злой дух), и жуткие видения, и постоянные скримеры.

    Оригинальный трейлер

    Дубляж

    Сюжет разворачивается вокруг девушки Мэдисон, которой начинают сниться жуткие кошмары, где она становится свидетельницей убийств. Вскоре оказывается, что за чудовищными преступлениями может стоять некий Гэбриел — то ли дух, то ли ещё какое-то создание, связанное с прошлым героини. Мэдисон предстоит во всём разобраться как можно скорее — и лучше до того, как Гэбриел доберётся до неё самой.

    Постер

    «Мэди, с кем ты разговариваешь?»: первый трейлер хоррора «Злое» Джеймса Вана

    Главные роли исполнили Аннабель Уоллис («Проклятие Аннабель», «Мумия»), Мэдди Хассон («Импульс», «Мистер Мерседес»), Джордж Янг («Изоляция»).

    В российский прокат фильм выйдет 9 сентября.

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