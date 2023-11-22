Мелиссу Барреру уволили из «Крика 7» за политические высказывания

Кинокомпания Spyglass отказалась работать с Мелиссой Баррерой из-за ее недавних политических высказываний про ситуацию в секторе Газа.
Поэтому актриса не появится к «Крике 7». Ранее она сыграла Сэм Карпентер в пятой и шестой частях.
Изначально студия отказалась от комментариев, но позже заявила, что не приемлет антисемитизм и разжигание ненависти в любой форме.
Фанаты серии не оценили такой исход, раскритиковали решение и призвали бойкотировать «Крик 7».
Досталось даже режиссеру Кристоферу Лэндону. По его словам, это было не его решение. А саму ситуацию постановщик назвал отстоем.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.