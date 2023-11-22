Мелиссу Барреру уволили из «Крика 7» за политические высказывания

Кинокомпания Spyglass отказалась работать с Мелиссой Баррерой из-за ее недавних политических высказываний про ситуацию в секторе Газа.

Поэтому актриса не появится к «Крике 7». Ранее она сыграла Сэм Карпентер в пятой и шестой частях.

Изначально студия отказалась от комментариев, но позже заявила, что не приемлет антисемитизм и разжигание ненависти в любой форме.

Фанаты серии не оценили такой исход, раскритиковали решение и призвали бойкотировать «Крик 7».

Досталось даже режиссеру Кристоферу Лэндону. По его словам, это было не его решение. А саму ситуацию постановщик назвал отстоем.