В конце апреля на Amazon завершился первый сезон мультсериала «Неуязвимый», который рассказывает о старшекласснике Марке Грейсоне. Его отец — могущественный супергерой-инопланетянин Омнимен, обладающий сверхчеловеческой силой и могуществом. Вскоре необычные способности начинают пробуждаться и Марка, которому приходится совмещать обычную жизнь и карьеру супергероя. Но не всё так просто.

На самом деле отец Марка — жестокий захватчик с иной планеты, который жаждет захватить Землю для своей родины. Когда у Марка проявились сверхспособности, он понял, что медлить больше нельзя, а потому перебил Защитников Земли и начал убеждать сына перейти на сторону отца, чтобы поработить планету.

В финальном эпизоде первого сезона доходит до открытого противостояния. У Омнимена явное преимущество, и в бою он хочет скорее преподать сыну урок. Он продолжает избивать подростка со всё большей свирепостью, а потом призывать включить голову и как следует пораскинуть мозгами о сложившейся ситуации.

Почему ты заставил меня это сделать? Так продолжаешь драться, так что наблюдай за тем, как все вокруг тебя умирают. Думай, Марк!

Этот драматический момент неожиданно стал очень вирусным. Прежде всего, пользователи сети применили его для других фантастических вселенных.

Версия этой же картинки, но с подписью

Думай, Энакин! Как удушение твоей жены при помощи Силы спасёт её от смерти?

Вариант с «Майором Громом» напрашивался сам собой:

Пара кроссоверов вышли совсем неожиданными:

Итоговая версия выглядит как-то так:

