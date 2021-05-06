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    Новости | Фан

    Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуязвимый»

    6 мая 2021
    Кот-император
    06.05.2021
    1100
    1 минута на чтение
    Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый»

    В конце апреля на Amazon завершился первый сезон мультсериала «Неуязвимый», который рассказывает о старшекласснике Марке Грейсоне. Его отец — могущественный супергерой-инопланетянин Омнимен, обладающий сверхчеловеческой силой и могуществом. Вскоре необычные способности начинают пробуждаться и Марка, которому приходится совмещать обычную жизнь и карьеру супергероя. Но не всё так просто.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно, спойлеры!

    На самом деле отец Марка — жестокий захватчик с иной планеты, который жаждет захватить Землю для своей родины. Когда у Марка проявились сверхспособности, он понял, что медлить больше нельзя, а потому перебил Защитников Земли и начал убеждать сына перейти на сторону отца, чтобы поработить планету.

    В финальном эпизоде первого сезона доходит до открытого противостояния. У Омнимена явное преимущество, и в бою он хочет скорее преподать сыну урок. Он продолжает избивать подростка со всё большей свирепостью, а потом призывать включить голову и как следует пораскинуть мозгами о сложившейся ситуации.

    Почему ты заставил меня это сделать? Так продолжаешь драться, так что наблюдай за тем, как все вокруг тебя умирают. Думай, Марк!

    Этот драматический момент неожиданно стал очень вирусным. Прежде всего, пользователи сети применили его для других фантастических вселенных.

    Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 1

    Версия этой же картинки, но с подписью

    Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 2

    Думай, Энакин! Как удушение твоей жены при помощи Силы спасёт её от смерти?

    Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 3 Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 4 Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 5 Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 6 Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 7 Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 8 Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 9

    Вариант с «Майором Громом» напрашивался сам собой:

    Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуязвимый»

    Пара кроссоверов вышли совсем неожиданными:

    Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 10 Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 11

    Итоговая версия выглядит как-то так:

    А ещё мем обыграли несколькими другими способами:

    Мем: «Думай, Марк!» из мультсериала «Неуявимый» 12

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     Игорь Хованский |  04.05.2021

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    Кот-император
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