    3
    Новости

    «Меня Емеля зовут» — первый трейлер сказки «По щучьему велению»

    7 июня 2023
    Avatar photo
    07.06.2023
    470
    0 минут на чтение
    «Меня Емеля зовут» — первый трейлер сказки «По щучьему велению»

    Кинокомпания СТВ представила первый трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению», который объединит многих персонажей отечественного фольклора.

    Режиссером выступил Александр Войтинский, который работал над «Черной молнией» и первыми «Елками».

    А главные роли в картине исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Роман Мадянов, Федор Лавров и не только.

    Премьера состоится 26 октября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Человек-паук: Паутина вселенных»: почему Sony не верит в зрителей?
    0
    17910
    «Человек-паук: Паутина вселенных»: почему Sony не верит в зрителей?

    Чем может очаровать, а чем разочаровать новинка.

    Клоны Крюгера: 5 фильмов, которые очень хотели своего Фредди (осторожно, обгорелые морды!)
    0
    68374
    Клоны Крюгера: 5 фильмов, которые очень хотели своего Фредди (осторожно, обгорелые морды!)

    О неудаче самого «отца Фредди» Уэса Крэйвена, о «Джуманджи» от мира ужастиков с Джоном Коннором в главной роли и о попытке превратить в нового Крюгера школьницу не самого тяжёлого поведения.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 11
    0
    106478
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023

    Фантастические книги июня: от космических приключений до загадок города смерти.

    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник
    0
    113715
    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник

    Лишь на миг я отвернулся – на него упал дроппод.

    Ли Ёндо «Сердце нага». Магия, мечи и важная миссия избранного героя
    0
    172006
    Ли Ёндо «Сердце нага». Магия, мечи и важная миссия избранного героя

    Героическое фэнтези по-корейски.

    Жизнь Ричарда Викторова: что мы узнали из книги «Тернии» 7
    0
    168442
    Жизнь Ричарда Викторова: что мы узнали из книги «Тернии»

    Как он завидовал «взрослым» режиссёрам, советовался с Тарковским и чуть не потерял ногу.

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 1: Большой Голливуд 1
    0
    228251
    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 1: Большой Голливуд

    Человек-паук и Флэш ломают мультивселенную, Индиана Джонс вновь борется с фашистами, а Уэс Андерсон встречает инопланетян.

    Какие сериалы смотреть в июне 2023? Чёрное зеркало, Ведьмак, Звёздный путь 4
    0
    252527
    Какие сериалы смотреть в июне 2023? Чёрное зеркало, Ведьмак, Звёздный путь

    А ещё — Тайное вторжение, французская фантастика про полицейского, российская фантастика про полицейского и ходячие мертвецы (без полицейских).

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить