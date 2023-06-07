«Меня Емеля зовут» — первый трейлер сказки «По щучьему велению»

Кинокомпания СТВ представила первый трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению», который объединит многих персонажей отечественного фольклора.
Режиссером выступил Александр Войтинский, который работал над «Черной молнией» и первыми «Елками».
А главные роли в картине исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Роман Мадянов, Федор Лавров и не только.
Премьера состоится 26 октября.
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Редактор
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Александр Ремизов
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