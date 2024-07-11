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    Мерри и Пипин запустят шоу о путешествиях и еде. В первом эпизоде они заглянут к Гэндальфу!

    11 июля 2024
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    11.07.2024
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    Билли Бойд и Доминик Монахэн, сыгравшие Пипина и Мерри во «Властелине колец», запустят шоу о путешествиях и еде под названием «Билли и Дом съедают мир».

    Всего будет шесть эпизодов. И в первом актеры заглянут в гости к своему другу и коллеге по цеху — Иэну Маккеллену (Гэндальф), у которого есть паб в Лондоне под названием The Grapes.

    Монахэн признался, что идея для шоу родилась из еженедельных совместных походов на ужин в Новой Зеландии во время съемок «Властелина колец», где ребята обменивались тарелками и мыслями о еде.

    Каждый эпизод будет посвящен конкретным и очень разным местам — в Англии, Техасе, Шотландии и не только.

    Билли и Доминик надеются, что зрителям понравится шоу, и они смогут снять еще несколько сезонов, идеи для которых у актеров уже есть.

    Премьера состоится в октябре.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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