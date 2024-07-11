Мерри и Пипин запустят шоу о путешествиях и еде. В первом эпизоде они заглянут к Гэндальфу!

Билли Бойд и Доминик Монахэн, сыгравшие Пипина и Мерри во «Властелине колец», запустят шоу о путешествиях и еде под названием «Билли и Дом съедают мир».

Всего будет шесть эпизодов. И в первом актеры заглянут в гости к своему другу и коллеге по цеху — Иэну Маккеллену (Гэндальф), у которого есть паб в Лондоне под названием The Grapes.

Монахэн признался, что идея для шоу родилась из еженедельных совместных походов на ужин в Новой Зеландии во время съемок «Властелина колец», где ребята обменивались тарелками и мыслями о еде.

Каждый эпизод будет посвящен конкретным и очень разным местам — в Англии, Техасе, Шотландии и не только.

Билли и Доминик надеются, что зрителям понравится шоу, и они смогут снять еще несколько сезонов, идеи для которых у актеров уже есть.

Премьера состоится в октябре.