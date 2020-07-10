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    Новости

    Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена», снимет сериал о полиции Готэма

    10 июля 2020
    Кот-император
    10.07.2020
    1191
    0 минут на чтение
    Режиссёр «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэма

    THR сообщает, что в работе находится телевизионный спин-офф «Бэтмена» о полиции Готэма.

    Над сериалом, который выйдет на стриминг-сервисе HBO Max, работают режиссёр грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз и создатель «Подпольной империи» Теренс Уинтер, который станет сценаристом шоу.

    Сообщается, что роль комиссара Гордона, как и в «Бэтмене» Ривза, исполнит Джеффри Райт, а сериал сконцентрируется на коррупции, в которой погрязла полиция Готэма.

    Также THR дополняет, что сериал о GCPD станет первым из многих проектов, которые расширят вселенную фильма Ривза.

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    Кот-император
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