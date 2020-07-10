Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена», снимет сериал о полиции Готэма

THR сообщает, что в работе находится телевизионный спин-офф «Бэтмена» о полиции Готэма.

Над сериалом, который выйдет на стриминг-сервисе HBO Max, работают режиссёр грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз и создатель «Подпольной империи» Теренс Уинтер, который станет сценаристом шоу.

Сообщается, что роль комиссара Гордона, как и в «Бэтмене» Ривза, исполнит Джеффри Райт, а сериал сконцентрируется на коррупции, в которой погрязла полиция Готэма.

Также THR дополняет, что сериал о GCPD станет первым из многих проектов, которые расширят вселенную фильма Ривза.