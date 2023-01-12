Мэтт Ривз все еще работает над сиквелом «Бэтмена»

Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз в одном из интервью подтвердил, что все еще работает над продолжение фильма.
Похоже, изменения внутри Warner Bros. Discovery и новые планы на киновселенную DC пока не отразились на сиквеле — даже при том, что Темный рыцарь в исполнении Роберта Паттинсона не будет ее частью.
В работе над сценарием Ривзу помогает Маттсон Томлин, приложивший руку к первой части. И, судя по всему, Паттинсон тоже вовлечен в процесс.
Когда выйдет «Бэтмен 2», пока неизвестно.
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