Милли Олкок, Эмилия Джонс и Мэг Доннелли претендуют на роль Супергерл

Как сообщает издание Deadline, DC Studios в ближайшее время устроит пробы на роль Супергерл в одном из грядущих фильмов.
На роль претендуют Милли Олкок из «Дома дракона», Эмилия Джонс из «Лок и Ключ» и Мэг Доннелли из «Винчестеров». Последняя даже озвучила супергероиню в нескольких мультфильмах.
Журналисты отметили, что персонаж появится впервые не в сольнике, а в другом фильме. Скорее всего, это произойдет в «Супермене: Наследие», съемки которого начнутся этой весной.
Премьера состоится 11 июля 2025 года.
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