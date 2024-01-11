Милли Олкок, Эмилия Джонс и Мэг Доннелли претендуют на роль Супергерл

Как сообщает издание Deadline, DC Studios в ближайшее время устроит пробы на роль Супергерл в одном из грядущих фильмов.

На роль претендуют Милли Олкок из «Дома дракона», Эмилия Джонс из «Лок и Ключ» и Мэг Доннелли из «Винчестеров». Последняя даже озвучила супергероиню в нескольких мультфильмах.

Журналисты отметили, что персонаж появится впервые не в сольнике, а в другом фильме. Скорее всего, это произойдет в «Супермене: Наследие», съемки которого начнутся этой весной.

Премьера состоится 11 июля 2025 года.