Миллион игроков онлайн, лучший старт в Steam и море багов — как прошел запуск Cyberpunk 2077

10 декабря в 00:00 по МСК Cyberpunk 2077 вышла на консолях, а двумя часами позднее — на ПК. В общих чертах рассказываем, как прошел запуск долгожданной игры.
Еще до релиза количество зрителей «Киберпанка 2077» на Twitch превысило 1,1 миллиона. В российском сегменте больше всего народа собрал Илья Мэддисон, которого смотрели 36 тысяч человек.
Как только доступ к Cyberpunk 2077 на ПК открылся, Steam «упал» под наплывом геймеров, из-за чего многие не могли запустить игру. Также пользователи столкнулись с проблемой загрузки патча первого дня, которая намертво зависала на 57,4 ГБ.
Спустя всего несколько часов онлайн «Киберпанка 2077» в Steam перевалил за миллион человек. Таким образом игра показала самый мощный старт на платформе! Предыдущий рекорд держала Fallout 4 с 472 тысячами одновременных игроков.
И даже на момент публикации заметки RPG от CD Projekt RED продолжает лидировать в чартах Steam и бить собственные рекорды!
Утром стало известно, что количество предзаказов Cyberpunk 2077 составило 8 миллионов копий. Из них 59% пришлись на ПК, а остальные 41% — на консоли.
На основе этих данных можно сказать, что стартовые продажи игры на ПК равняются 4,72 миллионам копий. Таким образом она стала самой быстро продаваемой на «боярской» платформе, опередив WoW: Shadowlands с 3,7 миллионами.
Кроме того, CDPR заработала на «Киберпанке 2077» больше 50 миллионов рублей — еще две недели назад!
https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1336941257965375489?s=20
Но без жирной ложки дегтя не обошлось. Тысячи игроков жалуются на то, что версия Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения буквально неиграбельна. Так, в игре полно багов: от незначительных вроде гениталий, выглядывающих из-под одежды, до серьезных графических глитчей и крашей. Показатель FPS зачастую падает до неприличных 15-20 кадров в секунду. Более того, разрешение держится на уровне 720p, а порой — еще ниже!
На ПК ситуация противоположная. Если конфигурация компьютера соответствует требованиям, игра в большинстве своем работает стабильно. Технические шероховатости есть, но не критичные.
Джон Линнеман из Digital Foundry считает, что Cyberpunk 2077 разрабатывали в первую очередь для ПК. По его словам, такой разрыв между версиями игры часто встречался во времена PS3 и Xbox 360. В качестве примера он вспомнил Battlefield 3.
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