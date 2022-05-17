Минфин РФ не стал выделять 6,5 миллиарда рублей кинотеатрам

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», Министерство финансов России не стало выделять кинотеатрам поддержку в размере 6,5 миллиарда рублей.
Правительство запросило дополнительное обоснование субсидий — «с указанием источников предлагаемых решений».
Также Минфин РФ отказался понижать ставки страховых взносов с зарплаты работников киноотрасли и освобождать кинотеатры от уплаты налога НДС.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас федеральный бюджет перераспределяют на «первоочередные задачи», чтобы экономика могла развиваться в рамках санкций.
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